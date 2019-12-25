Прокуратура проводит проверку по факту инцидента с катером у Троицкого моста
Сегодня, 11:43
Людей доставили в пункт назначения, никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с катером в Петербурге. 

По предварительным данным, накануне вечером в акватории Невы в районе Троицкого моста судно с пассажирами на борту потеряло ход из-за технической неисправности. Людей доставили в пункт назначения, никто не пострадал, а сам катер был отбуксирован к месту стоянки. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров. 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Ранее мы рассказывали о том, что в Отрадном катер вылетел на берег, пострадали два человека. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

