В Отрадном катер вылетел на берег, пострадали два человека

Инцидент произошёл минувшей ночью на Неве.

В городе Отрадное Ленинградской области катер вылетел на берег. Как сообщает Аварийно-спасательная служба региона, инцидент произошёл ночью 10 мая. Капитан катера, следовавшего по Неве, не справился с управлением, после чего судно ударилось о берег.

В результате происшествия пострадали две женщины, находившиеся в катере. Спасатели помогли им сойти на берег и передали бригаде скорой помощи. Одну из пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники транспортной полиции установили личность судоводителя — им оказался 44-летний местный житель. У мужчины нет прав на управление маломерным судном. Розлива топлива не произошло.

Владелец катера доставлен в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте. Как сообщает Транспортная прокуратура, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти