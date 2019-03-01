Сегодня, 9:59
Перед началом летнего сезона МЧС напоминает о правилах нахождения на воде

Необходимо проверить срок удостоверения и спасательные средства.

Перед началом летнего сезона МЧС напоминает о соблюдении важных правил нахождения на воде. В частности, при управлении маломерным судном. Информацию разместила пресс-служба столичного ведомства. 

МЧС подчеркивает, что прежде всего борт нужно зарегистрировать и провести техническое освидетельствование, а также проверить срок действия удостоверения на право управления судном. При этом катер или лодка должны быть укомплектованы сертифицированными спасательными средствами. И всем, кто находится в лодке, необходимо надевать спасательные жилеты.

Ранее сообщалось, что эксперты советуют не покидать страну на майских праздниках. Изменение климата может негативно сказаться на самочувствии человека. Россиянам рекомендуют спланировать такой отпуск на лето, а на праздниках присмотреться к отдыху за городом.

Видео: МЧС Москвы

 

