Перед началом летнего сезона МЧС напоминает о правилах нахождения на воде

Необходимо проверить срок удостоверения и спасательные средства.

Перед началом летнего сезона МЧС напоминает о соблюдении важных правил нахождения на воде. В частности, при управлении маломерным судном. Информацию разместила пресс-служба столичного ведомства.

МЧС подчеркивает, что прежде всего борт нужно зарегистрировать и провести техническое освидетельствование, а также проверить срок действия удостоверения на право управления судном. При этом катер или лодка должны быть укомплектованы сертифицированными спасательными средствами. И всем, кто находится в лодке, необходимо надевать спасательные жилеты.

Видео: МЧС Москвы