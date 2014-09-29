Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники. Об этом он заявил "РИА Новости".

Онищенко отметил, что резкая перемена климата и времени может негативно сказаться на здоровье. По его словам, более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, трудно придумать. Академик посоветовал спланировать отпуск на лето. Он также подчеркнул, что на майских праздниках можно уделить внимание поездкам за город.

Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресс. Геннадий Онищенко, заместитель президента Российской академии образования

