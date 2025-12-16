Экс-начальник УМВД Андрей Гаврилов возглавил комитет безопасности Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко назначил полковника полиции в отставке председателем комитета правопорядка и безопасности региона. Гаврилов ранее руководил УМВД по Центраральному району Петербурга.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Андрея Гаврилова на пост председателя комитета правопорядка и безопасности региона. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, новый руководитель является полковником полиции в отставке.

Гаврилов начинал свою карьеру с должности участкового, а затем возглавлял УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Он имеет два высших образования и значительный опыт работы в системе безопасности. В правительстве Ленобласти выразили уверенность, что профессиональный опыт и управленческие компетенции нового председателя позволят обеспечить дальнейшее развитие системы региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД поймали аферистов, которые обеспечивали связь для телефонных мошенников.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти