На территории Липецкой области объявили ракетную опасность

На территории Липецкой области объявлена ракетная опасность. Предупреждение в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Игорь Артамонов.

Сообщение касается всей территории области. Опасность была введена в 13:18. Отметим, что такой режим вводят при угрозе непосредственного нападения противника, который использует ракеты. Сигнал сирен сопровождается речевым или текстовым сообщением "Внимание! Граждане! Ракетная опасность!".

Эксперты пишут, что в случае, если рядом с домом нет никаких укрытий, то лучше остаться в помещении и попытаться создать защиту самостоятельно. Для этого необходимо перекрыть все коммуникации и плотно закрыть окна. Главная опасность при взрывной волне — осколки стекол.

Ранее сообщалось, что ракетную опасность вводили в Татарстане.

