Крыша завода "Моторинвест" в Краснинском районе Липецкой области частично обрушилась

Информация о пострадавших уточняется.

Крыша завода "Моторинвест", расположенного на территории Краснинского района Липецкой области, частично обрушилась. Видеозапись с места чрезвычайного положения появилась в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". В СМИ уточнили, что по д завалами конструкции могут находиться люди. Ранее губернатор региона Игорь Артамонов объяснил подписчикам в Telegram-канале, что из-под завалов сотрудники экстренных служб извлекли восьмерых пострадавших.

Поисковые работы продолжаются. Здание цеха обследуют с применением тепловизоров. Игорь Артамонов, глава Липецкой области

Чиновник назвал предварительные данные о причинах трагедии. Сейчас разрабатывается версия о том, что крыша упала из-за большого количества скопившегося там снега. На месте продолжают работать спасатели. Работу профильных специалистов координирует оперативный штаб. Прокуратура начала проверку по факту обрушения в цехе. Пострадавшая площадь составила около пяти тысяч квадратных метров. Следственный комитет в свою очередь возбудил уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда (статья 143 УК РФ). В текущий момент информация о возможных пострадавших уточняется. Надзорные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности сотрудников предприятия на производственных площадках.

Фото: Telegram / Игорь Артамонов

Видео: 360.ru