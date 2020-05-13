Роструд назвал ТОП-5 самых востребованных профессий в России

Названы вакансии, которые наиболее часто разыскивают работодатели.

По данным специализированного портала "Работа России" работодатели по-прежнему делают ставку на рабочие профессии. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Роструда. Известно, что в рейтинге вакансий указаны швея, водитель автомобиля, монтажник (включая эксперт по технологическим турбопроводам, металлоконструкциям и ЖБИ), электрогазосварщик и врач.

Аналитики добавили что доля швей имеет больше всего вакансий на территории Московской области. Речь идет о 43 процентах от всех предложений работодателей в сфере легкой промышленности. На монтажников приходится каждый третий запрос из Ленинградской области, Амурской области, Татарстана, Москвы, Тюменской области и Краснодарского края. Шоферы требуются во всех субъектах страны. Однако в особенности водители нужны в Волгоградской, Московской и Самарской областях Электрогазосварщики оказались значительно востребованы в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях.

Задолженность по зарплате в РФ сейчас составляет около 1 млрд рублей.

Фото: pxhere.com