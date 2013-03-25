Роструд объяснил, почему нельзя давать отгул за работу в праздники заранее​

Эксперты объяснили, что речь идет о компенсации за уже проделанную работу.

Работодатель не вправе заранее предоставлять сотруднику день отдыха за работу в выходной или праздничный день, так как он является компенсацией за уже выполненную работу. Соответствующими данными с журналистами "РИА Новостей" поделились представители Роструда в опубликованных материалах. В профильном ведомстве объяснили, что за день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день может быть предоставлен только после фактического выполнения работы. Речь идет ою одной из форм компенсации сотрудникам наряду с повышенной оплатой труда. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется на российской территории Трудовым кодексом.

Уточняется, что при выборе компенсации в качестве дополнительного дня отдыха работа оплачивается в обычном размере, а день отдыха не оплачивается совсем. Такой день работник может использовать в течение года, а также присоединить к отпуску. Компенсация за работу в выходной или праздничный день предоставляется по выбору сотрудника. Он может либо выбрать день отдыха или повышенную оплату за выполненную работу.

Опрошенные россияне рассказали, где проведут майские праздники.

Фото: Piter.tv