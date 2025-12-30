"Известия": кадровый резерв в России сократился до 4,4 млн человек

Эксперты назвали причины падения уровня тех, кто еще не трудоустроен в России, но хотел бы выйти на работу.

Численность кадрового резерва в России за последние пять лет сократилась с 7 до 4,4 миллиона человекза прошлый год. Соответствующими данными поделились представители газеты "Известия" со ссылкой на сведения от аналитической службы "Финэкспертиза", подготовленные на основе статистических данных Росстата и Роструда. Эксперты уточнили, что в 2025 году общее число уменьшилось на девять процентов, или на 415 тысяч человек. Кадровые резерва представляет из себя такое количество граждан, которые не трудоустроены, но в целом готовы выйти на рынок труда.

В газете сообщили, что за тот же период времени доля кадрового резерва к числу занятых снизилась с десяти процентов в 2021 году до шести процентов в 2025. А число работающих увеличилось с 72 до почти 75 миллионов человек. Среди основных причин сокращения кадрового резерва специалистов называют изданию демографическую яму, высокий спрос на сотрудников, более активный выход на рынок труда студентов, пенсионеров и женщин с детьми. В пресс-службе министерства по труду и социальной защите уточнили, что за пять лет количество занятых увеличилось более чем на три миллиона человек. В профильном ведомстве из федерального правительства добавили, что сейчас основным кадровым резервом считается молодежь. В ежегодном режиме на трудовой рынок выходит порядка 1,7 миллионов выпускников вузов и техникумов.

