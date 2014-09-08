В Смольном ИИ будет отбирать кандидатов на должности в исполнительные органы власти

Петербургское правительство приступает к внедрению искусственного интеллекта для отбора кандидатов на должности в исполнительные органы власти. Об этом сообщили в Смольном 10 апреля.

Цифровой сервис получил положительные отзывы экспертов на X Петербургском международном форуме труда. Эта разработка на базе программного робота "Геннадия" и нейросети "Вера" полностью принадлежит Северной столице. Технология поможет специалистам кадровой службы формировать "воронку резюме": она будет отбирать анкеты подходящих кандидатов.

ИИ уже используется в тестовом режиме на поступлении в Молодежный кадровый резерв.

