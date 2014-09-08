  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Смольном ИИ будет отбирать кандидатов на должности в исполнительные органы власти
Вчера, 15:21
427
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Эта разработка на базе программного робота "Геннадия" и нейросети "Вера" полностью принадлежит Северной столице.

Петербургское правительство приступает к внедрению искусственного интеллекта для отбора кандидатов на должности в исполнительные органы власти. Об этом сообщили в Смольном 10 апреля. 

Цифровой сервис получил положительные отзывы экспертов на X Петербургском международном форуме труда. Эта разработка на базе программного робота "Геннадия" и нейросети "Вера" полностью принадлежит Северной столице. Технология поможет специалистам кадровой службы формировать "воронку резюме": она будет отбирать анкеты подходящих кандидатов. 

ИИ уже используется в тестовом режиме на поступлении в Молодежный кадровый резерв. 

Ранее мы рассказывали о том, что нейросетевые комплексы ГАТИ скоро начнут искать борщевик в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нейросети, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии