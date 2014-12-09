Нейросетевые комплексы ГАТИ скоро начнут искать борщевик в Петербурге

Борщевик готовится всходить: это растение появляется весной, опережая другую растительность примерно на 10 дней. Собственники территорий уже сейчас должны осмотреть свои участки и истребить сорняк на начальном этапе, рассказали 26 марта в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В ближайшее время ГАТИ включит в нейросетевых комплексах "Городовой" функцию выявления борщевика. Искусственный интеллект определяет опасное растение на всех стадиях роста, при фиксации нарушения собственники получают штраф.

В 2025 году ИИ выявил девять участков с сорняком, общая сумма штрафов составила более 800 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ