В Петербурге в этом сезоне высадят свыше 300 деревьев

В Петербурге активно продолжается формирование "зеленого каркаса" города. С начала 2026 года Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала 37 ордеров на посадку деревьев, каждый из которых предусматривает высадку десятков новых саженцев. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Наибольшее количество разрешений было оформлено для Невского и Калининского районов. Озеленение затронет такие территории, как сквер на Кондратьевском проспекте у дома 70, сад "Прометей", сквер Памяти на проспекте Непокоренных и участок улицы Бабушкина между домами 41 и 47. Кроме того, работы по озеленению пройдут в Курортном и Центральном районах. Всего с началом агротехнического сезона в городе появится более 300 новых деревьев и кустарников.

Мероприятия реализуются в рамках губернаторской программы "10 приоритетов развития Петербурга", направленной на создание комфортной городской среды и поддержание природного баланса в мегаполисе.

