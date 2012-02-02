ГАТИ Петербурга представила перспективную адресную программу до 2030 года

В прошлом году Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) упростила процедуру получения ордера — финального разрешения на производство работ. Теперь для оформления документа требуется предоставить всего один чертеж вместо шести, а необходимость в пояснительной записке была полностью отменена. Кроме того, согласования с муниципальными органами власти теперь осуществляются в цифровом формате, что значительно ускоряет процесс.

Для координации работ в городе была создана единая электронная платформа. Она объединила более 150 заказчиков, которые заявили о планах на реализацию свыше 6000 проектов. На основе этих данных инспекция уже сформировала перспективную адресную программу развития городской среды до 2030 года, включающую в себя более 3000 объектов.

В ведомстве также отметили, что информация обо всех адресах, где вводятся временные ограничения движения, заблаговременно публикуется на официальном сайте ГАТИ и дублируется в городских навигационных системах.

Ранее мы сообщили о том, что по поручению ГАТИ в парках Петербурга приостановят работы до просушки почвы.

