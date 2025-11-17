По поручению ГАТИ в парках Петербурга приостановят работы до просушки почвы
Сегодня, 13:06
Это нужно для того, чтобы избежать повреждений грунта и корневой системы растений.

С 17 марта комитет по благоустройству Петербурга закрыл парки и сады на просушку: после снегопадов почве необходимо время. При этом внутри некоторых зеленых зон продолжаются работы по монтажу опор освещения. Для того, чтобы избежать повреждений грунта и корневой системы растений, Государственная административно-техническая инспекция поручила ограничить деятельность подрядчиков. 

В настоящее время в парках и садах действуют 25 ордеров на проведение работ. В частности, речь идет о парке Александрино, саде у Египетских ворот и об Александровском парке. Начальник ГАТИ Алексей Геращенко обратил внимание на то, что использование техники в период просушки может нанести серьезный урон почве и зеленым насаждениям. 

Ранее на Piter.TV: парки "Петергофа" не будут закрывать на просушку. Для гостей доступны все основные локации. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

