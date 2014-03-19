Парки "Петергофа" не будут закрывать на просушку в отличие от городских

В то время как городские парки и сады закрыты, в Петергофе можно бесплатно любоваться первоцветами.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" объявил о работе парков в обычном режиме. В пресс-службе учреждения сообщили, что в отличие от большинства зеленых зон Санкт-Петербурга, знаменитые пригородные парки не планируют закрывать на традиционную просушку.

Для гостей открыты все основные локации. Посетители могут прогуляться по Верхнему саду и Нижнему парку, которые работают с девяти утра до шести вечера. Александрия и Ораниенбаум принимают отдыхающих на час дольше — до семи часов вечера. Примечательно, что вход во все парки до официального старта летнего сезона остается бесплатным.

В музее-заповеднике отметили, что на территории уже распустились первые весенние цветы. Гости могут полюбоваться крокусами и другими первоцветами.

Ситуация в Петергофе контрастирует с положением в самом городе. Сады, парки и скверы Северной столицы закрыли на просушку на десять дней раньше обычного. Причиной раннего введения ограничений стало обилие выпавшего снега и резкое потепление, приведшее к активному таянию.

Фото: Государственный музей-заповедник "Петергоф"