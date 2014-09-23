Базу планируемых работ по благоустройству в Петербурге пополнили свыше 250 новых объектов

Большинство утвержденных инициатив направлено на улучшение придомовых территорий.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проинформировала, что в феврале в Общегородской координационный график включено более 250 новых проектов благоустройства из общего числа поступивших заявок, составившего 450 единиц. Большинство утвержденных инициатив направлено на улучшение придомовых территорий.

В перечень одобренных мероприятий вошли проекты обустройства зелёных зон: сквер у Петровского пруда, территория близ дома №93 на Среднем проспекте Васильевского острова, сквер Непокоренных в Сестрорецке, а также специализированная зона для прогулок с домашними животными на улице Дыбенко, дом 35. На перечисленных участках проведены совещания, приняты оптимизированные решения, обеспечивающие сохранение благоустроенных пространств минимум на пять лет.

В опубликованном релизе также отмечено, что запланированы обновления инфраструктуры Старо-Невского проспекта: ремонт дорожного покрытия и замена тротуарной плитки будут проводиться параллельно с ремонтом фасадных поверхностей зданий и выполняться в координации с организациями коммунального хозяйства.

Важно подчеркнуть, что указанные в графике работы носят предварительный характер и могут подвергнуться изменениям.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга