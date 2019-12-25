Нарушители правил зимней уборки в Петербурге были оштрафованы на 30 млн рублей

Специалисты следили, как очищают от снега дворы и частные территории, крыши нежилых зданий и прилегающие участки к зонам проведения работ.

В Петербурге подведены промежуточные итоги контроля за зимней уборкой, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 11 марта. Специалисты следили, как очищают от снега дворы и частные территории, крыши нежилых зданий и прилегающие участки к зонам проведения работ. Всего осмотрено свыше 5 тыс. объектов.

Инспекторы выдали порядка 500 предостережений и провели более 700 бесед. При таком подходе 90% замечаний устранялись сразу. Если профилактика не срабатывала, применялись штрафы: нарушителям назначили санкций на общую сумму 30 млн рублей.

Хотя календарная зима закончилась, контроль за уборкой продолжается. Сейчас инспекторы переключили внимание на подготовку города к весне. Ответственным уже пора начинать приводить Петербург в порядок после холодов. Пресс-служба ГАТИ

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга