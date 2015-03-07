Зимой пешие инспекторы ГЦУП очистили свыше 6,7 тыс. госномеров в Петербурге

Всего проведено порядка 2 тыс. разъяснительных бесед.

За минувшую зиму сотрудники ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" очистили от посторонних предметов более 6,7 тыс. государственных номеров на автомобилях. Кроме того, зафиксировано 3,7 тыс. машин без знаков, еще 993 авто припарковались на местах для инвалидов, сообщили в городском комитете по транспорту 5 марта.

Всего проведено порядка 2 тыс. разъяснительных бесед. За несоблюдение правил стоянки предусмотрен штраф в 3 тыс. рублей. Оплатить парковочную сессию важно в течение 15 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские депутаты борются со стихийной парковкой во дворах.

Фото: Piter.TV