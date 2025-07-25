Петербургские депутаты борются со стихийной парковкой во дворах

Городские законодатели выразили несогласие с предложением федерального уровня, направленным на организацию бесплатного паркинга возле социально значимых объектов.

Петербургские законодатели выразили несогласие с предложением федерального уровня, направленным на организацию бесплатного паркинга возле социально значимых объектов. Парламентарии высказались категорически против подобного решения, утверждая, что оно лишь усугубит существующую проблему нехватки парковочных мест, пишет spb.aif.ru.

Так, в конце 2025 года Госдуме поступил проект закона, согласно которому региональные власти обязаны организовывать бесплатную парковку возле общественных заведений и в пределах жилой зоны. Однако петербуржцы увидели недостаток ясности в самом определении понятия "социальный объект".

Александр Карпов, консультант председателя профильной комиссии городского парламента, указал на опасность подобной концепции, поскольку формулировка допускает включение самой инфраструктуры улиц и дорог в категорию социальных объектов. В таком случае вся действующая схема платных парковок в центре города окажется разрушена.

Депутат Михаил Амосов высказал опасения, что данная мера создаст обратный эффект: водители начнут массово занимать бесплатные места близ медицинских центров и детских садов без намерения посещать учреждения, что лишь увеличит дефицит свободных мест.

Ещё одна острая проблема касается дворов жилых массивов, где наблюдается нехватка специальных парковочных пространств для автовладельцев с инвалидностью и семей с несколькими детьми. Депутат Александр Ходосок подчеркнул, что внутридворовые пространства не обустроены должным образом, отсутствует четкое регулирование дорожного движения.

Парламентарии подчеркнули необходимость передачи полномочий муниципалитетам или администрациям районов, позволяющих вводить ограничения на парковку и размещать необходимые дорожные знаки внутри дворов. Но остаются нерешёнными вопросы ответственности за реализацию таких мер: традиционно дороги находятся в ведении ГИБДД и транспортного ведомства, чья компетенция распространяется исключительно на улицу.

Автоэксперт Владимир Гаранин обозначил ключевые трудности: хаотично припаркованные машины затрудняют передвижение коммунальных служб, скорой помощи и пожарной техники. Установка знаков и разметки должна соответствовать стандартам, обеспечивающим хорошую видимость, однако плотность городской застройки не позволяет соблюдать требования ГОСТов.

Обеспокоенность вызывает ситуация во многих микрорайонах, где жильцы сталкиваются с проблемой узких проездов и занятых территорий двора. Жители жалуются на невозможность подъезда к своим подъездам, задержки экстренных служб и неудобства, возникающие из-за бесконтрольной парковки транспорта.

Фото: Piter.TV