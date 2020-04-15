Условия парковки туристических автобусов обсудили в Комтрансе Петербурга

Центральной темой встречи стал вопрос увеличения числа специализированных парковочных зон и усиления надзора за соблюдением норм автомобильного движения.

Накануне начала массового наплыва туристов в Петербурге прошел важный организационный форум, посвященный проблемам размещения туристических автобусов. Участие в мероприятии приняли ключевые должностные лица отраслевых ведомств, в частности руководство комитетов по транспорту и развитию туризма, а также специалисты Городского центра управления парковками и представители туристического бизнеса.

Центральной темой встречи стал вопрос увеличения числа специализированных парковочных зон и усиления надзора за соблюдением норм автомобильного движения. Участники договорились уделить особое внимание ситуациям, связанным с нарушением запрета на остановку и стоянку под соответствующими дорожными знаками, а также наблюдением за транспортными средствами, оставляющими двигатель работающим длительное время.

Вместе с тем общие условия пользования услугами автопаркинга не изменяются: в границах платных зон предусмотрены специально выделенные участки на 52 объектах, рассчитанные на прием порядка 260 автобусов. Отдельно отмечается возможность бесплатного обслуживания пассажиров (посадка и высадка) на специальных площадках в Петергофе и Кронштадте сроком до четверти часа. Стоимость аренды стандартных площадок установлена на уровне 150 рублей в час.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга