После лекций ГАТИ петербургские МО стали в три раза чаще обращать внимание на незаконную парковку во дворах

Муниципальные образования стали в три раза чаще обращать внимание на незаконную стоянку во дворах после лекций Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Семинары посетили свыше 140 человек. Напомним, парковаться нельзя на газоне, перед парадными, контейнерными площадками и на эксплуатационной маркировке.

В январе-апреле прошлого года муниципалитеты составили 69 протоколов, в этом году их число выросло до 237. Штраф составляет 3-5 тыс. рублей, половина суммы идет в бюджет округа. В 2026-м местные администрации получили в свою казну порядка 200 тыс. рублей.

Сотрудники МО могут вручную составлять протоколы, фиксируя машины нарушителей лично. ГАТИ ведет автоматический контроль комплексами "Дозор".

