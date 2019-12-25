После лекций ГАТИ петербургские МО стали в три раза чаще обращать внимание на незаконную парковку во дворах
Сегодня, 10:24
В январе-апреле прошлого года муниципалитеты составили 69 протоколов, в этом году их число выросло до 237.

Муниципальные образования стали в три раза чаще обращать внимание на незаконную стоянку во дворах после лекций Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Семинары посетили свыше 140 человек. Напомним, парковаться нельзя на газоне, перед парадными, контейнерными площадками и на эксплуатационной маркировке. 

В январе-апреле прошлого года муниципалитеты составили 69 протоколов, в этом году их число выросло до 237. Штраф составляет 3-5 тыс. рублей, половина суммы идет в бюджет округа. В 2026-м местные администрации получили в свою казну порядка 200 тыс. рублей. 

Сотрудники МО могут вручную составлять протоколы, фиксируя машины нарушителей лично. ГАТИ ведет автоматический контроль комплексами "Дозор".

Ранее на Piter.TV: число нарушений правил парковки во дворах снизилось в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

