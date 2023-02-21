  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские сады и парки закрывают на просушку
Сегодня, 13:10
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Вечером 17 марта сады и парки Петербурга закрыли на весеннюю просушку. Обычно работу организовывают позже, пишет spb.aif.ru

Раннее проведение просушки связано с обильными осадками, выпавшими зимой, а также с резким потеплением. Сначала специалисты проведут работы в наиболее популярных местах, среди которых Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад Юсуповых, Лопухинский сад и другие. 

На время просушки в парках и садах будут ставить предупреждающие таблички. 

Просушка – временная мера, необходимая для восстановления покрытых зеленых зон после таяния снега и выпадения обильных осадков. Весенняя передышка необходима прежде всего парковым аллеям с грунтовым и щебеночно-набивным покрытием. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за раннего потепления в Петербурге пробуждаются змеи. 

Фото: комитет по благоустройству Петербурга (архив) 

Теги: весна, просушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии