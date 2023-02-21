Петербургские сады и парки закрывают на просушку

Вечером 17 марта сады и парки Петербурга закрыли на весеннюю просушку. Обычно работу организовывают позже, пишет spb.aif.ru.

Раннее проведение просушки связано с обильными осадками, выпавшими зимой, а также с резким потеплением. Сначала специалисты проведут работы в наиболее популярных местах, среди которых Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад Юсуповых, Лопухинский сад и другие.

На время просушки в парках и садах будут ставить предупреждающие таблички.

Просушка – временная мера, необходимая для восстановления покрытых зеленых зон после таяния снега и выпадения обильных осадков. Весенняя передышка необходима прежде всего парковым аллеям с грунтовым и щебеночно-набивным покрытием. Пресс-служба Смольного

Фото: комитет по благоустройству Петербурга (архив)