Парки и скверы Петербурга открыли после весенней просушки раньше срока

Парки и скверы Петербурга открыли после весенней просушки. В этом году жители и гости Северной столицы смогут насладиться зеленью городских садов гораздо раньше обычного. Как правило, на просушку уходит минимум месяц, но Комитет по благоустройству принял решение снять ограничения раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В комитете рассказали, что обычно парки закрываются на просушку до конца апреля, однако в этом году ограничения сняли уже сегодня. Это стало возможным благодаря благоприятной погоде: весь апрель в городе было солнечно и сухо. Садовники оперативно выполнили все необходимые работы и подготовили зеленые зоны к приему посетителей. Несмотря на раннее открытие, работы по благоустройству еще продолжаются.

Не все зеленые зоны закрывали на просушку. Некоторые из них, особенно в центре Петербурга, невозможно полностью оградить. Кроме того, через многие парки проходят основные маршруты к метро, автобусным остановкам и другим важным объектам. Например, Московский парк Победы оставался открытым на протяжении всего периода просушки.

Фото: freepik (wirestock)