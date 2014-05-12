Постоянные светофоры установят у станции метро "Горный институт"

Компания "Метрострой Северной столицы" объявила тендер на установку постоянных светофоров у станции метро "Горный институт". Информация появилась на портале госзакупок 16 апреля. Максимальная стоимость работ составляет 68 миллионов рублей. Завершить их планируется до 30 ноября 2026 года.

Временные светофорные установки и кабельные линии на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и Косой линии также демонтируют. К тендерной документации прилагаются письма и акты дефектов, связанные с благоустройством территории после завершения строительства станции. Фонд капитального строительства указал на несколько проблем. Устройство газонов не выполнено (планируется к реализации в 2025 году), качество укладки плитки оставляет желать лучшего, а грунт заражен борщевиком. Станцию метро "Горный институт" открыли в 2024 году.

