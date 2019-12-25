В Петербурге здание бывшего котлотурбинного института превратят в бизнес-центр

На Политехнической улице готовят реконструкцию корпуса под современный офисный кластер.

Компания вывела проект на рынок и начала реализацию первой очереди, которая предусматривает реконструкцию корпуса НПО под офисный центр. Объект выставлен на продажу стоимостью 1,1 миллиарда рублей, отметили в группе компаний.

Вторая очередь комплекса предполагает строительство нового бизнес-центра площадью 55 тысяч квадратных метров на прилегающем участке. Работы планируют начать в 2027 году, при этом в проект войдут офисные помещения и сопутствующая коммерческая инфраструктура.

По оценке экспертов, здание на Политехнической улице подходит для создания гибридного пространства, включающего коворкинги для стартапов, лабораторные модули и офисные блоки. Об этом сообщил руководитель проектов департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate в Петербурге Максим Мартынов.

Фото: Piter.TV