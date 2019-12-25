В Курортном районе Петербурга за три года откроют 20 парков и 7 школ

Губернатор сообщил о масштабной программе благоустройства и строительства объектов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга планируют открыть семь образовательных учреждений и 19 общественных пространств в 2026–2028 годах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

До конца 2028 года откроют три новые школы и четыре детских сада. Он отметил, что эти меры направлены на развитие социальной инфраструктуры и ликвидацию дефицита образовательных учреждений в городе. На территории Городской больницы № 40 продолжается строительство радиологического корпуса лучевой терапии. Ранее там был досрочно введен в эксплуатацию современный корпус-трансформер — седьмой по счету в Санкт-Петербурге.

До конца 2028 года предусмотрено благоустройство 19 общественных территорий района. Программа развития пляжей включает работы на "Чудном" в Репино и "Новом" в Тарховке в 2026 году. Сейчас из 14 городских пляжей уже благоустроено девять. За 2024–2025 годы в районе отремонтировано более 69 километров дорог. В ближайшие годы планируется реконструкция Сестрорецкого и Горского шоссе, а также пяти улиц Зеленогорска. После завершения работ 90 % основных магистралей района будут приведены в нормативное состояние.

Фото: freepik (wirestock)