В Петербурге температура 25 марта побила все рекорды для этого дня

Среднесуточный показатель составил плюс 9,3 градуса, превысив достижение 1968 года. Ночная и дневная температуры также обновили исторические максимумы.

Теплая погода в Санкт-Петербурге 25 марта установила новые температурные рекорды для этой даты за весь период инструментальных наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По словам метеоролога, ночь оказалась самой теплой за всю историю: температура воздуха достигла плюс 6,2 градуса, что превысило предыдущий рекорд 2023 года (плюс 4,9 градуса). Днем столбики термометров поднялись до отметки плюс 13,5 градуса, также перекрыв достижение 2020 года (плюс 12,5 градуса).

Благодаря высоким ночным и дневным показателям среднесуточная температура составила плюс 9,3 градуса. Этот результат побил рекорд 1968 года, когда среднее значение равнялось плюс 7,7 градуса.

