В Полюстровском парке развесили несколько десятков скворечников

Садово-парковые предприятия Петербурга продолжают заботиться о птицах. С приходом весны специалисты помогают не только перелетным видам, возвращающимся с зимовки, но и тем, кто живет здесь постоянно. Как сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству, в Полюстровском парке сотрудники организовали для птиц настоящий "городок" на деревьях. Вместе с учениками школы №160 Красногвардейского района и воспитанниками детского сада №11 "Непоседы" они развесили несколько десятков скворечников.

Каждый домик был надежно закреплен на стволе с учетом двух важных условий: комфорт будущих пернатых жильцов и сохранность деревьев. Для юных участников акции провели познавательную экскурсию. Детям рассказали о видах птиц, которые могут поселиться в скворечниках: скворцах, синицах, мухоловках и воробьях. Особое внимание уделили тому, почему важно соблюдать правильное расстояние между домиками — у каждой птичьей семьи должно быть свое пространство.

Стоит отметить, что забота о пернатых в городе носит системный характер. Всю зиму сотрудники садово-парковых предприятий вместе с горожанами подкармливали птиц. В рамках экологических акций строили и развешивали кормушки в разных уголках Петербурга: Малоохтинском и Полежаевском парках, Сосновке, Екатерингофе, Приморском и Московском парках Победы, парке 300-летия Санкт-Петербурга и других зеленых зонах.

Теперь, когда период подкормки подходит к концу, на первый план выходит "квартирный вопрос". Садовники продолжат помогать птицам находить уютные домики для выведения потомства.

