В комблаге петербуржцам напомнили правила подкормки птиц

Весной все перелетные птицы возвращаются к местам постоянных гнездовий из теплых краев. К примеру, грачи прилетают обратно, когда на полях появляются черные пятна земли. В марте или начале апреля свои домики занимают скворцы, чуть позже – полевые жаворонки. Утки, гуси, лебеди и чайки заканчивают отпуск к моменту вскрытия рек и озер, рассказали в петербургском комитете по благоустройству.

Интересно, что у многих видов (например, у зябликов и скворцов) самцы оказываются на новом месте на несколько дней раньше самок, чтобы успеть занять и подготовить территорию для будущего гнезда. Пресс-служба комблага

Пернатых традиционно поддерживают горожане и садовники. Универсальный корм для птиц – нежареные и несоленые семечки подсолнечника, поскольку они содержат много жиров. Рекомендуется использовать и специальные зерносмеси. Категорически запрещено давать жареное, соленое, копченое и свежий хлеб.

Ранее на Piter.TV: самка тетеревятника начала строить гнездо в парке Петербурга. Пернатые являются преданными семьянинами и образуют пары на всю жизнь.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга