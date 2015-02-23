  1. Главная
Самка тетеревятника начала строить гнездо в парке Петербурга
Сегодня, 9:57
50
Пернатые являются преданными семьянинами и образуют пары на всю жизнь.

В петербургском парке самка тетеревятника уже начала строить гнездо. Пока она заготавливает необходимые материалы, сообщил известный биолог Павел Глазков 19 февраля. 

В какой-то момент невеста поняла, что ей не справиться с крепкими ветками, затвердевшими на морозе, и решила позвать на помощь будущего жениха. Но, похоже, ему пока не до строительства: куда важнее хорошо выглядеть, ведь скоро свадьба. Дело ответственное. 

Павел Глазков, биолог 

Эти хищные птицы одними из первых делают что-то для продолжения рода. Пернатые являются преданными семьянинами и образуют пары на всю жизнь. 

Ранее мы рассказывали о том, что в усадьбу Сосновка прилетел малый пестрый дятел. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев) 

