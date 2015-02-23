Самка тетеревятника начала строить гнездо в парке Петербурга

Пернатые являются преданными семьянинами и образуют пары на всю жизнь.

В петербургском парке самка тетеревятника уже начала строить гнездо. Пока она заготавливает необходимые материалы, сообщил известный биолог Павел Глазков 19 февраля.

В какой-то момент невеста поняла, что ей не справиться с крепкими ветками, затвердевшими на морозе, и решила позвать на помощь будущего жениха. Но, похоже, ему пока не до строительства: куда важнее хорошо выглядеть, ведь скоро свадьба. Дело ответственное. Павел Глазков, биолог

Эти хищные птицы одними из первых делают что-то для продолжения рода. Пернатые являются преданными семьянинами и образуют пары на всю жизнь.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Станислав Крутоверцев)