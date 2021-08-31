"Белый ангел" в каменных джунглях: в Петербурге заметили воробья с лейкизмом

Стая принимает необычного сородича хорошо, однако сам он ведет себя очень осторожно и сразу улетает при виде людей, что усложняет фотоохоту.

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили домового воробья с редкой генетической мутацией — лейкизмом. Об этом в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте" сообщил фотограф Антон Кубышкин.

Особенность лейкизма — полное отсутствие пигмента в перьях, из-за чего птица выглядит полностью белой. В отличие от альбиносов, у таких воробьев глаза обычного, а не красного цвета.

По словам Кубышкина, стая принимает необычного сородича хорошо, однако сам он ведет себя очень осторожно и сразу улетает при виде людей, что усложняет фотоохоту.

Ранее мы сообщили о том, что в Волосовском районе встретили несколько тысяч гусей.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)