  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Белый ангел" в каменных джунглях: в Петербурге заметили воробья с лейкизмом
Сегодня, 10:40
194
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

"Белый ангел" в каменных джунглях: в Петербурге заметили воробья с лейкизмом

0 0

Стая принимает необычного сородича хорошо, однако сам он ведет себя очень осторожно и сразу улетает при виде людей, что усложняет фотоохоту.

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили домового воробья с редкой генетической мутацией — лейкизмом. Об этом в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте" сообщил фотограф Антон Кубышкин.

Особенность лейкизма — полное отсутствие пигмента в перьях, из-за чего птица выглядит полностью белой. В отличие от альбиносов, у таких воробьев глаза обычного, а не красного цвета. 

По словам Кубышкина, стая принимает необычного сородича хорошо, однако сам он ведет себя очень осторожно и сразу улетает при виде людей, что усложняет фотоохоту.

Ранее мы сообщили о том, что в Волосовском районе встретили несколько тысяч гусей.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

Теги: птицы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии