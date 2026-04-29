В Волосовском районе встретили несколько тысяч гусей

В Волосовском районе Ленинградской области известный биолог Павел Глазков заметил стаю гусей. Птицы остановились в регионе, чтобы отдохнуть по дороге к основным местам гнездования в тундру и лесотундру.

В большие "компании" пернатые объединяются ради безопасности. Чем больше скопление птиц, тем охотнее к ним подсаживаются другие.

На одном поле мне посчастливилось наблюдать одновременно несколько тысяч птиц! Гуси останавливаются на отдых рядом с населенными пунктами – значит, чувствуют себя в безопасности рядом с людьми. Павел Глазков, биолог

Если вы увидели гусей, не приближайтесь к ним. Птицы очень устали.

Ранее на Piter.TV: самцы глухарей начинают борьбу за самок под Петербургом.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков)