Сегодня, 11:48
В Волосовском районе встретили несколько тысяч гусей

В большие "компании" пернатые объединяются ради безопасности.

В Волосовском районе Ленинградской области известный биолог Павел Глазков заметил стаю гусей. Птицы остановились в регионе, чтобы отдохнуть по дороге к основным местам гнездования в тундру и лесотундру. 

В большие "компании" пернатые объединяются ради безопасности. Чем больше скопление птиц, тем охотнее к ним подсаживаются другие. 

На одном поле мне посчастливилось наблюдать одновременно несколько тысяч птиц! Гуси останавливаются на отдых рядом с населенными пунктами – значит, чувствуют себя в безопасности рядом с людьми. 

Павел Глазков, биолог 

Если вы увидели гусей, не приближайтесь к ним. Птицы очень устали. 

Ранее на Piter.TV: самцы глухарей начинают борьбу за самок под Петербургом. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Павел Глазков) 

