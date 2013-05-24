Двух редких степных орлов из Красной книги спасают в барнаульском зоопарке

Два редких степных орла из Красной книги проходят реабилитацию в зоопарке Барнаула "Лесная сказка". Птиц нашли жители Красноярского края, состояние пернатых не позволило бы им выжить в дикой природе. Об этом сообщают в пресс-службе Росприроднадзора и делятся кадрами.

Орлов обнаружили в городе Минусинск. По заключению инспекторов ведомства, им была необходима временная передержка и лечение. Редких представителей фауны доставили в Алтайский край, где им предстоит пройти карантин и реабилитацию длинной в месяц. Затем специалисты зоопарка будут принимать решение о дальнейших действиях.

Этот хищный вид – степной орел – занесен в Красную книгу России из-за сокращения численности. Птица с размахом крыльев до двух метров обитает в степях и полупустынях. Известно, что на данный момент на территории страны гнездится всего 2 тысячи пар.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора