Зона Чернобыльской АЭС стала местом для жизни многих крупных млекопитающих

Лошади Пржевальского, рыси, олени и лоси обитают в Чернобыльской зоне отчуждения. Десятки видов крупных млекопитающих встречаются там чаще, чем в ряде природоохранных зон Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings.

Согласно исследованию, в зоне отчуждения и в прилегающему к ней Древлянском природном заповеднике зафиксировали более десяти видов наземных млекопитающих. В том числе, кабана, лисицу, енотовидную собаку, барсука, бурого медведя и собаку. Выводы сделали на основе анализа данных с фотоловушек в украинской части Полесья в 2020-2021 годах.

Например, в объективах фотоловушек Древлянского заповедника олень появлялся 554 раза, а в зоне отчуждения – 11 719 раз. Лошадь Пржевальского была замечена только в зоне отчуждения: ее сфотографировали 1054 раза.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке. Она стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории атомной энергетики.

Фото: Magnfic