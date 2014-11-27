Рядом с АЭС в Воронежской области открыли памятник ликвидаторам-чернобыльцам

Крупнейшая катастрофа в истории ядерной энергетики произошла 40 лет назад.

У АЭС в Воронежской области установили мемориал в память о героях-чернобыльцах, которые приняли на себя удар ядерной стихии. Его открыли к годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Накануне, 26 апреля, отмечался Международный день памяти о страшной катастрофе. Кадрами памятника поделились в пресс-службе МЧС страны.

Монумент представляет собой автомобиль радиационной разведки на базе военного бронетранспортера БТР-70 РЗ. Такая же модель с повышенной защитой применялась для ликвидации последствий аварии. На этих машинах сотрудников МЧС привозили к месту проведения работ.

Отметим, что авария произошла 40 лет назад, 26 апреля 1986 года, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. В результате разрушения реактора в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. 30-километровая территория вокруг стала зоной отчуждения. Авария стала крупнейшей катастрофой в истории ядерной энергетики. Облучение получили почти 8,4 млн человек.

Ранее сообщалось, что накануне полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости посвятили жертвам и героям-участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

