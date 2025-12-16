Глава Узбекистана из СПб по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что проект атомной электростанции (АЭС) на территории Узбекистана не имеет аналогов в мире. Соответствующее заявление глава постсоветской республики сделал журналистам, выступая с российским коллегой Владимиром Путиным на двусторонней рабочей встрече в Санкт-Петербурге. В пятницу, 4 июня, высокопоставленный гость вместе с главой Кремля по видеосвязи участвовали в церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в республике.

Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович, в мире. Он объединяет последние достижения в области маломодальной атомной генерации и крупной базовой энергетики. Шавкат Мирзиёев, глава Узбекистана

Зона Чернобыльской АЭС стала местом для жизни многих крупных млекопитающих.

Фото и видео: сайт президента России