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Захарова прокомментировала сообщения об ударе по АЭС "Дарховейн"
Сегодня, 12:59
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Захарова прокомментировала сообщения об ударе по АЭС "Дарховейн"

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В МИД России оценили удар по энергетическому объекту в Иране.

Москва исходит из того, что руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало произошедший удар по атомной электростанции  "Дарховейн, расположенной на иранской территории, а затем даст ему непредвзятую оценку. Соответствующий комментарий журналистам в Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что  любые попытки  раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с мирным атомом в Тегеране, являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Исламской Республике. В России уверены, что такие шаги обернутся негативными последствиями не только в регионе, но и всем мире.

Исходим из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедшее и даст ему непредвзятую оценку, в том числе с точки зрения прямого ущерба проверочной деятельности Агентства, которая в очередной раз оказалась подорвана самым бесцеремонным и не имеющим оправдания образом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Киев устроил цирк на переговорах с Россией в Стамбуле.

Теги: аэс, ближний восток, дарховейн, иран, магатэ, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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