Захарова прокомментировала сообщения об ударе по АЭС "Дарховейн"

В МИД России оценили удар по энергетическому объекту в Иране.

Москва исходит из того, что руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало произошедший удар по атомной электростанции "Дарховейн, расположенной на иранской территории, а затем даст ему непредвзятую оценку. Соответствующий комментарий журналистам в Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что любые попытки раздувать мнимые угрозы, якобы связанные с мирным атомом в Тегеране, являются не чем иным, как банальным прикрытием неприемлемых планов по развязыванию очередного кровопролития в Исламской Республике. В России уверены, что такие шаги обернутся негативными последствиями не только в регионе, но и всем мире.

Исходим из того, что руководство МАГАТЭ зафиксировало произошедшее и даст ему непредвзятую оценку, в том числе с точки зрения прямого ущерба проверочной деятельности Агентства, которая в очередной раз оказалась подорвана самым бесцеремонным и не имеющим оправдания образом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Киев устроил цирк на переговорах с Россией в Стамбуле.