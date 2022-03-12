В МИД России напомнили о недовольстве украинцев отправленной Россией делегацией в Турции.

Представители киевского режима, включая украинского политического лидера Владимира Зеленского, устроили "цирк на колесах" вокруг переговоров с российской делегацией в Стамбуле летом 2025 года. Соответствущий комментарий журналистам "Первого канала" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова чиновница из внешнеполитического ведомства добавила, что власти с Банковой улицы публично высказали свое недовольство составом и уровнем переговорщиков от Москвы, поэтому позже сам Владимир Зеленский постоянно и публично изгалялся на этот счет. Однако диалог между сторонами все равно состоялся с достижением результатов, в том числе касательно обменов.

Делегация во главе с господином Мединским, которая состояла из экспертов. Потом мы увидели вот этот цирк на колесах в прямом смысле слова. Дальше точно так же аррогантно, как киевский режим эти переговоры запросил и начал, точно так же они их и завершили. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ фразой из "Мастера и Маргариты".

Фото: МИД России