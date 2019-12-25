Захарова отреагировала на отъезд посла ФРГ фразой из "Мастера и Маргариты"

В МИД России уверены, что Александер Ламбсдорф "не заслужил света" из-за своей деятельности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что завершающий свою работу в России посол ФРГ Александер Ламбсдорф "не заслужил света". Данной цитатой из произведения русского писателя Михаила Булгакова дипломат отреагировала на видео в социальных сетях посольства Германии, в котором образ немца, частью имиджа которого в Москве неизменно являлась шляпа, соотносится с мессиром Воландом из культового романа "Мастер и Маргарита".

Он не заслужил света. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что немецкое посольство в четверг, 16 июля, опубликовало видеозапись с ответами посла Ламбсдорфа на вопросы пресс-службы дипломатического представительства. Мужчина выразил удивление в том, что его шляпа стала "таким хитом" в СМИ Германии. Ое упомянул, что в Москве жил в "чудесном районе недалеко от Патриарших прудов". Его собеседник отметил, что герой романа Михаила Булгакова Воланд, которого в первой главе книги приняли за немецкого профессора, также изображен в шляпе. Однако в оригинале текста головным убором Воланда при его первом появлении был серый берет. В ответ на это Захарова разместила в своем Telegram-канале упомянутый фрагмент интервью. Чиновница сопроводила пост музыкальной дорожкой, иллюстрирующей бал у сатаны.

Захарова прокомментировала ситуацию с прятавшейся в киевском убежище главой ЕК.

Фото: МИД России