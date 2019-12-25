Полиция задержала подозреваемых в поджоге Hyundai на улице Тельмана

Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в поджоге автомобиля на улице Тельмана. Об этом рассказали в МВД России.

Правоохранителям Невского района 1 августа поступила информация о возгорании Hyundai Solaris. Кроме того, неизвестные повредили заднее стекло машины. В результате лишь внутренняя обшивка салона получила незначительные повреждения, никто не пострадал.

По подозрению 3 августа на проспекте Большевиков поймали мужчин 28 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 УК РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти