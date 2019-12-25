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Полиция задержала подозреваемых в поджоге Hyundai на улице Тельмана
Сегодня, 10:53
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Полиция задержала подозреваемых в поджоге Hyundai на улице Тельмана

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Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в поджоге автомобиля на улице Тельмана. Об этом рассказали в МВД России. 

Правоохранителям Невского района 1 августа поступила информация о возгорании Hyundai Solaris. Кроме того, неизвестные повредили заднее стекло машины. В результате лишь внутренняя обшивка салона получила незначительные повреждения, никто не пострадал. 

По подозрению 3 августа на проспекте Большевиков поймали мужчин 28 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 167 УК РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: поджог, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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