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Захарова прокомментировала ситуацию с прятавшейся в киевском убежище главой ЕК
Сегодня, 7:39
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Захарова прокомментировала ситуацию с прятавшейся в киевском убежище главой ЕК

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В МИД России оценили визит главы ЕК в Киев.

Коллективному Западу не стоит вообще отправлять свои политические элиты для совершения рабочих поездок в Киев, так как ранее главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прятаться в местном подземном убежище. Соответствующий комментарий журналистам сайта kp.ru сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она оценила публикацию регионального издания Euractiv. Ранее в СМИ сообщили о том, что Урсула фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с корреспондентами в ходе своего официального визита в Киев из-за сигнала тревоги. В результате высокопоставленная гостья из ЕС спряталась вместе с представителями прессы в подземном убежище.

Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад обязан установить заказчика теракта на "Северных потоках".

Фото: МИД России

Теги: еврокомиссия, мария захарова, мид, урсула фон дер ляйен
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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