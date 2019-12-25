Захарова прокомментировала ситуацию с прятавшейся в киевском убежище главой ЕК

В МИД России оценили визит главы ЕК в Киев.

Коллективному Западу не стоит вообще отправлять свои политические элиты для совершения рабочих поездок в Киев, так как ранее главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось прятаться в местном подземном убежище. Соответствующий комментарий журналистам сайта kp.ru сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она оценила публикацию регионального издания Euractiv. Ранее в СМИ сообщили о том, что Урсула фон дер Ляйен была вынуждена прервать общение с корреспондентами в ходе своего официального визита в Киев из-за сигнала тревоги. В результате высокопоставленная гостья из ЕС спряталась вместе с представителями прессы в подземном убежище.

Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Запад обязан установить заказчика теракта на "Северных потоках".

Фото: МИД России