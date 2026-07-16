В МИД России напомнили о немецком расследовании терактов в Балтийском море.

Коллективный Запад обязан установить заказчика теракта, зафиксированного на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", а не только говорить об исполнителях преступления. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 15 июля. Чиновница из внешнеполитического ведомства обратила внимание СМИ на то, что в пресс-релизе федеральной прокуратуры Германии от 30 июня по поводу обвинительного заключения "в отношении украинца Сергея К." по уголовному делу о подрыве трубопроводов в акватории Балтийского моря 1 и 2 сентября 2022 года упоминается о том, что мужчина вместе с сообщниками, будучи военнослужащими, по указанию государственных инстанций киевского режима организовали и осуществили этот теракт. Мария Захарова добавила, что Берлин вопреки международным обязательствам отказывает в правовой помощи по расследованиям и антитеррористическим конвенциям, не взаимодействует с нашей страной, поэтому полиции сложно говорить о беспристрастности немецких коллег и фундаментальности выводов местного следствия.

Я возвращаю западным министерствам иностранных дел их же фразу, как они нам говорили: нам недостаточно знать только имя исполнителя, вы обязаны. Я повторяю им их же цитату: вы обязаны установить заказчика. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России добавили, что Дания и Швеция, в чьих исключительных экономических зонах были совершены подрывы трубопроводов, на протяжении полутора лет говорили о проведении национальных расследований. Однако позже иностранцы передали "улики" немецким представителям.

Захарова: в США эстафету "клинической русофобии" у Грэма* подхватят его последователи. (* - внесен в российский перечень террористов и экстремистов) п

Фото и видео: МИД России