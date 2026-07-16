В МИД России прокомментировали гибель американского конгрессмена, причастного к распространению русофобии на Западе.

Эстафету клинической русофобии от покойного американского сенатора Линдси Грэма* (* - внесен в российский перечень террористов и экстремистов) подхватят его последователи в Конгрессе США. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 15 июля. Чиновница из внешнеполитического ведомства заметила, что в отношении скончавшихся людей обычно руководствуются принципом "либо хорошо, либо ничего". Она напомнила, что американец в нашей стране является фигурантом двух уголовных дел. В рамках своей рабочей поездки в Ки ев законодатель из Вашингтона отмечал, что убийство русских граждан является "лучшей инвестицией".

... Вряд ли заслуживает того, чтобы о его уходе из жизни мы могли сочувственно говорить... Мы прекрасно отдаем себе отчет, что эта эстафета клинической русофобии, которая была буквально перехвачена этим персонажем у еще одного деятеля - покойного сенатора Джона Маккейна, видимо, сейчас перейдет по наследству еще кому-то в Капитолии или где-то еще. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России задались вопросом о том, как люди с подобным менталитетом, с такой философией в духе расизма, нацизма и ксенофобии могут находиться у власти в различных странах, считающих себя демократическими.

Захарова: самостоятельность Грузии стала для Запада "костью поперек горла".

Фото и видео: МИД России