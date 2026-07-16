В МИД России объяснили, почему Запад не устраивает политика, проводимая властями в Тбилиси.

Коллективный Запад в настоящее время пытается бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Грузии, потому что воспринимает самостоятельную политику ее действующих властей как вызов для самих себя. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова на регулярном брифинге с журналистами в Москве от 15 июля. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила, что стремление властей из Тбилиси придерживаться самостоятельной, национально ориентированной внутренней и внешней политики воспринимается отдельными мировыми державами "кость поперек горла".

Если мы говорим о международных отношениях, о повестке, связанной с проблематикой суверенитета, независимости, невмешательства во внутренние дела, то как раз современная Грузия - это наглядный пример бесцеремонного, а порой даже и беспрецедентного вмешательства в дела государства, которое обладает всеми показателями суверенитета. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что на Западе готовы применять все рычаги воздействия в Грузии для того, лишь бы сместить неугодную действующую там власть.

Захарова назвала неприемлемым размещение войск "коалиции желающих" на Украине.

Фото и видео: МИД России