В МИД России объявили, что европейские войска на Украине будут законными целями ВС РФ.

Размещение каких-либо военных контингентов из стран-членов "коалиции желающих" на украинской территории неприемлемо дл Москвы, поэтому они станут законной военной целью в случае дислокации на земле. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства прокомментировала слова французского президента Эмманюэля Макрон в ходе саммита стран "коалиции желающих". Тогда политический лидер из Елисейского дворца заметил, что у международных союзников киевского режима сейчас есть планы по развертыванию личного состава, который будет находиться вдали от линии фронта. В ближайшие месяцы европейцы организуют военные учения этого состава сил в пограничных с Украиной европейских государствах.

В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сравнила "коалицию желающих" с Содомом и Гоморрой.

Фото и видео: МИД России