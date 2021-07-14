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Захарова назвала неприемлемым размещение войск "коалиции желающих" на Украине

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В МИД России объявили, что европейские войска на Украине будут законными целями ВС РФ.

Размещение каких-либо военных контингентов из стран-членов "коалиции желающих" на украинской территории неприемлемо дл Москвы, поэтому они станут законной военной целью в случае дислокации на земле. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства прокомментировала слова французского президента Эмманюэля Макрон в ходе саммита стран "коалиции желающих". Тогда политический лидер из Елисейского дворца заметил, что у международных союзников киевского режима сейчас есть планы по развертыванию личного состава, который будет находиться вдали от линии фронта. В ближайшие месяцы европейцы организуют военные учения этого состава сил в пограничных с Украиной европейских государствах.

В данном контексте хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет, повторю еще раз, де-факто означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сравнила "коалицию желающих" с Содомом и Гоморрой.

Фото и видео: МИД России

Теги: коалиция желающих, мария захарова, мид, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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