Захарова сравнила "коалицию желающих" с Содомом и Гоморрой

В МИД России напомнили историю с библейским сюжетом в контексте с действиями коллективного Запада.

"Коалиция желающих" представляет из себя общество обезумевших, агрессивно настроенных политических элит, которое ставит собственные страстные устремления превыше всего и напоминает ветхозаветный сюжет о Содоме и Гоморре. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны пояснила, что важно помнить о библейском фрагменте, в котором жители греховных городов, внешне сохраняя человеческий облик, фактически утратили человеческое начало и стали озверевшей толпой. Эти люди воспринимали любого прибывшего к ним в качестве жертвы и стремились к насилию над ним.

И вот оттуда этот образ желающих, это желание и страсть, абсолютная расчеловеченная нагота страсти как тогда при описании исторического события, так и сейчас очень близки. Я вижу именно образ, когда желание поставить на первое место. Не желание мира, безопасности, благополучия или завершения боевых действий, а само желание.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала реакцию Нидерландов на осквернение могил военных.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik