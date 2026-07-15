В МИД России сообщили о преступном инциденте, зафиксированном в Нидерландах.

В Москве прокомментировали реакцию национального правительства Нидерландов на осквернение могил советских военнослужащих. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны пояснила, что одного лишь осуждение со стороны властей из Осло недостаточно.

Мне сложно сказать о степени их искренности, но я подразумеваю, что она недостаточная эта искренность. Мало в данной ситуации сказать о том, что они это все порицают Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в прошлую пятницу директор фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг уведомил общественность о том, что неизвестные лица осквернили могилы советских воинов на мемориальном комплексе под нидерландским городом Лесденом. Местные полицейские начали расследование данного инцидента. В фонде сообщили, что факту вандализма подверглись около 150 надгробий воинам.

Захарова: Россию с Арменией связывают особые отношения и любовь народов.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik