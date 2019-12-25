Захарова: Россию с Арменией связывают особые отношения и любовь народов

В МИД России рассказали о причинах, по кот орым Москва помогает Еревану.

Москву и Ереван связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии для блогера Ольги Благовещенской. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила , что со стороны России в Армению всегда шла помощь, поддержка. Эта деятельность проводилась не только из-за геополитических составляющих, но также и из-за любви к народу, культуре.

Для нас Армения - это не просто суверенное государство, безусловно, это так <...>, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории, в силу такого количества совместного всего: совместных семей, проектов, бизнеса, переплетения судеб. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила, что две страны связывают культурные ценности, составляющие "действительно огромный мир". Она заметила, что уже даже не стоит упоминать о том, как много сделал лично президент Владимир Путин для того, чтобы останавливать кровопролитные конфликты и помогать Еревану в сложные периоды. В частности, поддержка касалась и экономического развития страны, ее энергетического сектора и промышленности.

Захарова прокомментировала слова главы МИД Швеции о названиях городов на Украине.

Фото: МИД России