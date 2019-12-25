В МИД России указали на то, как Запад активно начинает использовать новояз киевского режима.

Шведское национальное правительство совершило акт лингвистического самоунижения, когда официально перешло на украинское написание географических названий этой страны в шведскоязычных сообщениях. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в комментарии. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила через собственный Telegram-канал указала, что форма Kiev существовала в европейских языках задолго до формирования современного украинского литературного языка и даже до того момента, как шведский язык получил статус государственного. В Москве уточнили , что действующие власти в Столкгольме преуспели в "заталкивании" страны в НАТО, а затем в антироссийском угаре решило надуманный вопрос с написанием Киева иначе. Таким образом иностранные чиновники не стали слушать рекомендации собственных экспертов и правила существующей грамматики.

Об изменениях правил шведского языка в угоду Украине. Шведское правительство официально устроило акт лингвистического самоунижения в прямом эфире. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России на западную кампании по ползучей замене традиционных топонимов в английском, французском, испанском, немецком и других европейских языках на киевскорежимный новояз. Мария Заметила, что процесс происходит антинаучным и антиисторичным способом. Ранее глава МИД Швеции Марии Мальмер Стенергард объявила, что по новым правилам шведского языка Kiev становится Kyjiv, Odessa - Odesa, Donbass - Donbas, Tjernobyl - Tjornobyl.

Захарова заявила, что Зеленский пытался шантажировать НАТО ядерным оружием.

Фото: МИД России